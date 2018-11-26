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1,5 сп
2-сп
Евро
Семейные
1,5 сп
2-сп
Евро
Семейные
Материал:
Сатин
В комплекте:
простыня: 160*220 - 1 шт.
пододеяльник: 150*220 - 1 шт.
наволочка: 70*70 - 2 шт.
Производитель:
Турция/Украина
Материал:
Сатин
В комплекте:
простыня: 200*220 - 1 шт.
пододеяльник: 180*220 - 1 шт.
наволочка: 70*70 - 2 шт.
Производитель:
Турция/Украина
Материал:
Сатин
В комплекте:
простыня: 220*220 - 1 шт.
пододеяльник: 200*220 - 1 шт.
наволочка: 70*70 - 2 шт.
Производитель:
Турция/Украина
Материал:
Сатин
В комплекте:
простыня: 220*220 - 1 шт.
пододеяльник: 150*220 - 2 шт.
наволочка: 70*70 - 2 шт.
Производитель:
Турция/Украина
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НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
ЕВРОПЕЙСКОЕ КАЧЕСТВО
Состоит из сатина, не рвется, не усаживается, не линяет
ГАРАНТИЯ ВОЗВРАТА ДЕНЕГ
Если вам не подойдет комплект или вы захотите обменять его на другой
БЫСТРАЯ ДОСТАВКА
Доставим быстро в любую точку за 1-3 дней, с оплатой при получении
ЛУЧШЕЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
За 4 года работы - более 50 000 удовлетворенных клиентов
НАГРАДЫ ЗА РАБОТУ
Лучший интернет-магазин постельного белья 2017 и 2018 годов
НАМ ДОВЕРЯЮТ
Только положительные отзывы покупателей
ОТЗЫВЫ КЛИЕНТОВ
Мы дорожим нашими клиентами и для нас очень важен каждый отзыв, отдел по качеству в обязательном порядке собирают отзывы и заботятся над сервисом нашего интернет-магазина.
97,8%
УРОВЕНЬ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ НАШИХ КЛИЕНТОВ
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Вы оплачиваете заказ на почте во время получения
ДОСТАВКА И ОПЛАТА
Доставка по Украине за 1-2 дня!
Оплата осуществляется на Новой Почте при получении товара наложенным платежом.
Стоимость доставки по тарифу Новой Почты
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Контактный телефон : +38 (050) 029-11-95
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